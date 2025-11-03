الذكرى 69 لمعركة البرلس.. بطولة خالدة في سجل البحرية المصرية (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تحل في الرابع من نوفمبر 2025 الذكرى التاسعة والستون لمعركة البرلس التاريخية، التي سطر فيها أبطال البحرية المصرية ملحمة خالدة في مواجهة الأسطولين الفرنسي والبريطاني أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، لتتحول مياه البحر المتوسط قبالة شواطئ برج البرلس إلى شاهد على شجاعة نادرة وبطولة لا تُنسى.

وقال محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس، لـ«مصراوي»، إن المعركة بدأت عندما خرجت ثلاثة زوارق طوربيد مصرية بأمر من القيادة البحرية يوم 4 نوفمبر 1956 لمواجهة قوات العدو التي اقتربت من السواحل الشمالية، رغم الفارق الكبير في الإمكانيات.

وأضاف "شرابي" أن أبطال البحرية المصرية قرروا خوض المعركة دون تردد، فأطلقت الزوارق المصرية نيرانها في قلب البوارج الفرنسية والبريطانية محدثة إصابات مباشرة، قبل أن تتعرض هي الأخرى للقصف والغارات الجوية، ما أسفر عن استشهاد طواقمها بالكامل، ليسطر التاريخ أسماءهم بحروف من نور في سجل الشرف الوطني.

وأشار محمود غانم، أحد صيادي البرلس، إلى أن جده كان شاهد عيان على الواقعة، وقال: "رأينا الزوارق تخرج فجر ذلك اليوم من البحر، وبعد الاشتباك تحوّل المشهد إلى نار ودخان كثيف، وعندما علم الناس أنهم مصريون هتف الجميع: الله أكبر، وانطلقوا إلى الشاطئ لمحاولة إنقاذ من تبقّى من أبطال البحرية".

وكشف فتحي شهاوي سليمان، من أهالي مركز البرلس، عن بطولة العريف الراحل حسن سويدان من أبناء قرية الشيخ مبارك التابعة لمركز بلطيم، موضحًا أنه كان أول من اكتشف البارجة الفرنسية جان بارت فجر يوم المعركة أثناء نوبتجيته في برج المراقبة البحري، وأبلغ قياداته، لتبدأ بعدها المعركة التي خلدها التاريخ باسم البرلس.

وتُعد معركة البرلس من أعظم بطولات البحرية المصرية، وتحولت إلى يوم قومي لمحافظة كفر الشيخ يُحتفل به سنويًا بحضور القيادات التنفيذية والعسكرية تخليدًا لذكرى الشهداء.

وأُقيم نصب تذكاري في ميدان البرلس يحمل أسماء الأبطال، فيما يواصل أبناء المدينة منذ 69 عامًا نقل قصص البطولة من جيل إلى جيل لتبقى الذكرى حية في وجدان المصريين.