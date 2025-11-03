بالصور- الأقصر توقع عقود مجمعي الطماطم والورش الحرفية

الأقصر - محمد محروس:

وقّع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى رئيس هيئة تنمية الصعيد، عقود إنشاء مشروعين جديدين بالمحافظة، أحدهما مجمع لتصنيع عجينة الطماطم بزمام مجلس قروي النمسا بمدينة إسنا، والآخر مجمع للورش الحرفية بمنطقة منشية النوبة بمركز الطود بجوار المنطقة الصناعية بالبغدادي.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة تنمية الصعيد لمحافظة الأقصر، والتي تضمنت متابعة وافتتاح عدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة بالمحافظة، إلى جانب توقيع عقود ووضع حجر الأساس لمشروعات جديدة تستهدف دعم التنمية الصناعية والزراعية والحرفية بالمحافظة.

وعقد المحافظ ورئيس الهيئة اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمناقشة المشروعات التنموية الجارية والمستقبلية، بما يحقق الاستفادة القصوى من المقومات الاقتصادية والزراعية للأقصر، في إطار تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة.

وأوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد أن توقيع هذه العقود يأتي في إطار رؤية الدولة لتنمية محافظات الصعيد، عبر إقامة مشروعات متكاملة تُسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وجذب الاستثمارات، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الصعيد.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر أن هذه المشروعات تأتي استمرارًا للتعاون المثمر بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل تشغيل 3 مجمعات صناعية حرفية بالمحافظة بالتعاون مع الهيئة، إلى جانب تشغيل مجمع الصناعات الغذائية لتجفيف الطماطم بقرية الكيمان.

وأضاف أن الهيئة تُعد شريكًا رئيسيًا في دعم خطط التنمية بالمحافظة، مشددًا على تقديم كافة أوجه الدعم للتوسع في المشروعات المختلفة، بما يضمن الاستثمار الأمثل لموارد المحافظة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والهيئة، من بينهم اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والعميد أحمد الهواري رئيس مدينة أرمنت، وأحمد حسن أبو الحسن رئيس مدينة الطود، إلى جانب قيادات هيئة تنمية الصعيد ومسؤولي الاستثمار والعلاقات العامة.