إعلان

مصرع شخص في انقلاب جرار زراعي بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

12:37 م 03/11/2025

اسعاف- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد - محمد الباريسي:


لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، إثر انقلاب جرار زراعي بإحدى القرى التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة شخص إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام نتيجة حادث انقلاب.

وتبيّن من التحريات أن المتوفى يُدعى حسين مأمون المأذون، يبلغ من العمر 39 عامًا، ومقيم بقرية القلمون بمركز الداخلة، حيث لقي مصرعه في حادث انقلاب الجرار الزراعي بقرية الجديدة التابعة لنطاق المركز.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شخص انقلاب جرار زراعي الوادي الجديد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير
الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا يُطبق 5 نوفمبر
حالة الطقس.. الأرصاد: سحب رعدية ممطرة بهذه المناطق الساعات المقبلة