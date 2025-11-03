مصرع شخص في انقلاب جرار زراعي بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:



لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، إثر انقلاب جرار زراعي بإحدى القرى التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة شخص إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام نتيجة حادث انقلاب.

وتبيّن من التحريات أن المتوفى يُدعى حسين مأمون المأذون، يبلغ من العمر 39 عامًا، ومقيم بقرية القلمون بمركز الداخلة، حيث لقي مصرعه في حادث انقلاب الجرار الزراعي بقرية الجديدة التابعة لنطاق المركز.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.