تسرب غاز البوتاجاز يخنق 4 أفراد من أسرة واحدة داخل شقة بالمنيا

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم السبت، باختناق داخل شقتهم بأحد المنازل بمركز مغاغة محافظة المنيا، إثر تسرب غاز البوتاجاز.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باختناق .



وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث نتيجة تسرب غاز البوتاجاز داخل منزلهم، وعدم التهوية الجيدة للمنزل.



جرى نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.