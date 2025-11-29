إعلان

تسرب غاز البوتاجاز يخنق 4 أفراد من أسرة واحدة داخل شقة بالمنيا

كتب : جمال محمد

08:44 م 29/11/2025

إسعاف- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم السبت، باختناق داخل شقتهم بأحد المنازل بمركز مغاغة محافظة المنيا، إثر تسرب غاز البوتاجاز.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باختناق .


وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث نتيجة تسرب غاز البوتاجاز داخل منزلهم، وعدم التهوية الجيدة للمنزل.


جرى نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غاز البوتاجاز 4 أفراد أسرة واحدة المنيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط اضطراري وتحرك عاجل.. خلل تقني يضرب 6 آلاف طائرة إيرباص A320