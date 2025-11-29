أظهر تقرير المساعدات الفنية الصادر عن إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية تفاصيل جديدة بعد فحص هاتف المتهم في قضية المنشار بمحافظة الإسماعيلية، حيث حرص المتهم على التخطيط والاستعداد وتجهيز أدوات التي استخدمها قبل تنفيذ جريمته.

وأكد التقرير، أن المتهم قام بشراء حلقات من مسلسل Dexter عبر موقع “أمازون”، مستعينًا بها في وضع خطة للجريمة، لما يتضمنه العمل من مشاهد وأساليب متعلقة بالجرائم المنظمة.

وبحسب التقرير، استخدم المتهم بطاقة فيزا الخاصة بوالده لإتمام عمليات الشراء لأكثر من 10 مرات، دون علمه، مستغلًا البيانات المتاحة داخل المنزل، كما قام بإنشاء حساب على أحد مواقع البيتكوين بهدف تسهيل دخوله إلى مواقع الدارك ويب، التي لا تُتاح عبر الشبكة التقليدية، وذلك بحثًا عن محتوى يساعده في التخطيط والتنفيذ.

وأشار التقرير إلى أن المتهم أجرى اتصالات وتواصلات متعددة مع مرضى من أصحاب الميول المثلية عبر مواقع مختلفة، في إطار محاولات للتواصل الخارجي والتخفي، كما أجرى عدة اتصالات مع سفارات أجنبية خلال الفترة السابقة للواقعة، دون أن يكشف التقرير طبيعة تلك الاتصالات أو دوافعها الكاملة، واكتفى بإثباتها ضمن نشاطه الإلكتروني.

تأتي هذه المعلومات لتضيف بعدًا جديدًا إلى تفاصيل القضية التي هزّت الرأي العام، وتبرز حجم التحضير والتعمّق في البحث الإلكتروني الذي لجأ إليه المتهم، وسط استمرار جهات التحقيق في فحص محتوى الأجهزة الإلكترونية، واستكمال باقي التقارير الفنية المرتبطة بسير القضية.

وفي سياق متصل، كانت نيابة الإسماعيلية، قررت إحالة الطفل المتهم إلى محكمة جنايات الأحداث وتحديد جلسة 25 نوفمبر لبدء المحاكمة، عقب انتهاء تحقيقات مطوّلة استمرت لأسابيع.

كما جددت النيابة حبس والد المتهم وصاحب محل الهواتف المحمول لمدة 15 يومًا لاتهامهما بالمشاركة في إخفاء الأدلة؛ إذ كشفت التحقيقات أن والد المتهم شاهد آثار دماء داخل الشقة ولم يُبلغ الجهات المختصة، بل شارك في تنظيفها ومحاولة طمس معالم الجريمة، بينما يواجه صاحب محل الهواتف اتهامات مرتبطة بالهاتف المستخدم في الواقعة.

وتعود بدايات القضية إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حين استدرج المتهم زميله إلى شقته وارتكب جريمة بشعة باستخدام أدوات كهربائية في التقطيع، ما أثار صدمة واسعة بين أهالي المحافظة لبشاعة التفاصيل.

وفي تطور جديد، تعذّر حضور المتهم جلسة محكمة جنايات الأحداث المحددة اليوم، وذلك لدواعٍ أمنية وفق ما أفادت به جهات الاختصاص، ليتم تحديد جلسة جديدة في 2 ديسمبر لاستكمال نظر القضية.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها المتعمقة، والتي تشمل تقارير نفسية وسلوكية، وشهادات تربوية من المدرسة، إلى جانب تقرير الطب الشرعي، وسط استعدادات لإعلان مواعيد الجلسات المقبلة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة نقل المتهم وحضور جميع الأطراف

