كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت قرية بر بحرى التابعة لمركز البرلس في كفر الشيخ، مؤتمرًا حاشدًا ضم أهالي القرية والقرى المجاورة لبحث مطالب الأهالي مع مسئولي الثروة السمكية في كفر الشيخ بشأن تقنين أوضاعهم بخصوص قطع الأراضي التي يسكنون فيها منذ سنوات عديدة.

جاء ذلك بحضور المهندس عبدالباري محمد عبدالباري، مدير عام الثروة السمكية في كفر الشيخ، ووليد زيتون، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من رموز وعمداء ومشايخ قرى بر بحري في مركز البرلس.

ودار المؤتمر حول مطالب الأهالي بوقف المحاضر التي يحررها قطاع الثروة السمكية للصيادين التي يقطنون على الأراضي منذ سنوات مضت بالقرب من الطريق الدولي الساحلي و المثبوت امتلاكها حاليًا لصالح الثروة السمكية، وضرورة تقنين أوضاعهم بخصوص ذلك يتضمن امتلاكهم تلك المساحات التي يقطنون فيها في إطار قانوني وفق ما تحدده هيئة الثروة السمكية.

وكشف الأهالي خلال المؤتمر، أن هيئة الثروة السمكية تحرر بحقهم محاضر تطالبهم بدفع أسعار خيالية عن سعر المتر تفوق إمكانياتهم الحالية، بينما يقطنون على تلك المساحات منذ عدة عقود ماضية منذ أن كانت مناطق نائية وبعد إقامتهم فيها أصبحت محور اهتمام حكومي بدأت تنميتها بإنشاء الطريق الدولي الساحلي.

من جانبه، أعلن المهندس عبدالباري محمد عبدالباري، مدير عام الثروة السمكية في كفر الشيخ، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر بوقف المحاضر التي يجرى تحريرها ضد الصيادين والأهالي الذين يقطنون على أراض أملاكها لحين الفصل النهائي بقرار رئيس الوزراء بشأن تقنين الامتلاك.

وقال مدير عام الثروة السمكية في كفر الشيخ، إنه استجابة لمطالب الأهالي سوف يجرى مساواة المحاضر الأخيرة بقيمة المحاضر القديمة في إطار سعي الثروة السمكية على تحقيق العدل والمساواة بين الأهالي وثبوت الوقوف الثروة السمكية بجوار الصيادين وأهالي قرية بر بحري.

وفي هذا السياق، أعلن النائب وليد زيتون، عضو مجلس الشيوخ في كفر الشيخ، رفضه التام كنائب للشيوخ لأي محاولات تتعلق بالصيادين بشأن أراضيهم التي يقطنون عليها منذ عشرات السنوات، موضحًا بالوقوف جانب الصيادين وأهالي قرى بر بحري من أجل التدخل لتحقيق مطالبهم.