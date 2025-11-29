المنيا - جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، التشطيبات النهائية لعدد 9 عمارات جديدة ضمن مشروع بديل الإيواء بمنطقة السلخانة بحي جنوب مدينة المنيا، تمهيدًا لتسليم الوحدات السكنية للأهالي، في إطار مبادرة "سكن كريم" وخطة المحافظة لتطوير المناطق غير المخططة وتوفير مساكن حضارية للأسر الأولى بالرعاية.

وخلال جولته، تابع المحافظ التجهيزات النهائية بالمجمع السكني الذي تم تنفيذه بتكلفة تقارب 133 مليون جنيه، ويضم 184 وحدة سكنية كاملة المرافق، تتكون كل وحدة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، إضافة إلى 66 محلًا تجاريًا بالطابق الأرضي لدعم الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب في المنطقة.

وأكد اللواء كدواني أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للقضاء على مناطق الإيواء، وتوفير وحدات سكنية حديثة متكاملة الخدمات، مشددًا على سرعة استكمال جميع المرافق لضمان تسليم الوحدات للمستحقين في أسرع وقت.

كما أعلن كدواني أن المحافظة بصدد استكمال أعمال المبادرة من خلال إنشاء 22 عمارة سكنية جديدة بالمنطقة نفسها، بإجمالي 528 وحدة إضافية، بما يعزز جهود الدولة في توفير سكن كريم ولائق للمواطنين الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور المهندسة هدير ربيع، المشرف العام على وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة، والمهندس رامي حسني، المدير التنفيذي للوحدة.

وعقب الجولة، عقد المحافظ اجتماعًا مع مجموعة من المستفيدين المقرر إدراجهم ضمن المرحلة الجديدة من المبادرة، التي تشمل 22 عمارة إضافية، وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات التنفيذ وتلبية احتياجات الأهالي خلال الفترة المقبلة، بحضور اللواء د. محمد أنيس، السكرتير العام، واللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير المساعد، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز المنيا.