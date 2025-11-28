في ظروف غامضة.. العثور على جثة سيدة مُسنة داخل منزلها بقنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، على جثة سيدة مسنّة داخل منزلها بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقّي مركز شرطة نجع حمادي بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها بالقرية.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تبيّن العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 85 عامًا داخل منزلها.

وتجري جهات التحقيق معاينة الجثة تمهيدًا لنقلها إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي المركزي. كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.