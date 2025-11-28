جريمة غامضة بالمنيا.. العثور على جثة سيدة بها آثار خنق داخل منزلها

المنيا - جمال محمد:

تكثّف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا جهودها لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل تحمل آثار خنق داخل منزلها بإحدى قرى مركز ملوي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على "د. ي" (19 عامًا)، ربة منزل، ملقاة على أرضية منزلها وعليها علامات تشير إلى وجود شبهة جنائية.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ملوي تحت تصرّف النيابة العامة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما كلفت النيابة إدارة البحث الجنائي بتكثيف التحريات حول ملابسات الحادث والتوصل إلى مرتكب الجريمة.