بتمويل البنك الأهلي.. تطوير مدرسة السلام الإعدادية بنات بالمنيا (صور)

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير مدرسة السلام الإعدادية بنات بعزبة شاهين بحي غرب مدينة المنيا، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء جناح إضافي وتطوير شامل للمبنى القائم، بتمويل من البنك الأهلي المصري وتنفيذ مؤسسة مصر الخير، في إطار دعم المشروعات التعليمية وتنفيذ استراتيجية الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير تأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتطورة للطلاب، مشيدًا بالشراكة الفعالة بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير ودورهما الواضح في دعم العملية التعليمية بالمحافظة.

وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات الخدمية والتنموية، مؤكدًا أن التعاون بينها وبين الأجهزة التنفيذية أسهم في إحداث نقلة نوعية في العديد من القطاعات، وعلى رأسها التعليم. وأضاف أن المنيا تعتمد على تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الافتتاح، أعرب صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن تقديره لدعم المحافظ المستمر لقطاع التعليم وحرصه على تطوير البيئة المدرسية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.

من جانبها، أكدت دينا أبو طالب، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، أن دعم ملف التعليم في صعيد مصر يأتي في إطار دور البنك كشريك استراتيجي في دعم المبادرات التنموية. وأوضحت أن أعمال تطوير مدرسة السلام الإعدادية شملت تجهيز الفصول الدراسية والمعامل والمعدات الأساسية، وتنفيذ أعمال صيانة شاملة لضمان بيئة تعليمية مستدامة، بالإضافة إلى إنشاء مبنى كامل يضم فصولًا ومعامل لاستيعاب أعداد أكبر من الطالبات. وأضافت أن البنك الأهلي مستمر في دعم المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وخاصة في صعيد مصر، وتعزيز دوره في التنمية المجتمعية.

كما صرّح الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن التعاون الاستراتيجي مع البنك الأهلي المصري ممتد منذ سنوات وحقق نتائج قومية مهمة في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعليم. وأكد أن هدف المؤسسة هو توفير بيئة تعليمية آمنة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ودعم الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم من خلال التطوير الإنشائي للمدارس، وتنمية مهارات المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، بما يعزز شراكة المجتمع المدني ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.

شهد الحفل عروضًا فنية وأغانٍ وطنية قدمتها طالبات المدرسة، وسط أجواء احتفالية عكست فرحة الطلاب والمعلمين بعملية التطوير.

ويأتي هذا الافتتاح ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير، والتي نتجت عن إنشاء 22 مدرسة جديدة ورفع كفاءة وتجهيز 35 مدرسة في 17 محافظة، دعمًا لاستراتيجية الدولة في تطوير التعليم وتحقيق رؤية مصر 2030.

حضر الافتتاح كل من: المهندس أحمد عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، محمد عوارة، مدير التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، الدكتور وليد أحمد، مدير أول الإتاحة التعليمية بمؤسسة مصر الخير، إبراهيم فرج، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير، عماد الدين محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم، الدكتور بهاء حسن، مدير إدارة المنيا التعليمية، وعدد من ممثلي الجهات الشريكة والمعلمين والمعلمات وطالبات المدرسة.