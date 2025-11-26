محافظ الدقهلية يتفقد حمام السباحة بشارع الجلاء في المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأربعاء، حمام السباحة بشارع الجلاء في مدينة المنصورة، للوقوف على حالة المنشأة الرياضية والخدمات المُقدَّمة للمواطنين.

وأشاد المحافظ بالجودة العالية للمنشأة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على هذا الصرح الرياضي الكبير، كما أوضح أن المشروع يهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية الجديدة في مجال السباحة، وتشجيع ممارسة الرياضة بين الشباب.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ غرف تغيير الملابس والحمامات، مشددا على ضرورة إجراء الصيانة الدورية للمنشأة، والحفاظ عليها، لتوفير خدمات متنوعة للمرتادين، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالمنشأة.

كما اطلع محافظ الدقهلية على صالات ألعاب تنس الطاولة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على هذا الإنجاز الخدمي والرياضي المهم، ومشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل توفير مختلف الخدمات اللازمة للمواطنين في كافة القطاعات.