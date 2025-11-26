بالصور- انطلاق فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور طارق لطفي، عن جهودها المكثفة خلال الفترة الماضية في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة المستمرة وتعزيز الإجراءات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية والداجنة.

وأوضح مدير المديرية أنه تم تحصين 19,892 رأس حيوان ضد الأمراض الوبائية المختلفة، إلى جانب تحصين 12,000 طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور. كما جرى تلقيح 694 أنثى حيوان بالسلالات المستوردة الأعلى إنتاجية في اللحوم والألبان، بهدف تحسين السلالات ورفع الكفاءة الإنتاجية.

وأشار لطفي إلى استمرار المرور على أسواق الطيور ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتقصي النشط ومتابعة الوضع الوبائي، وكذلك المرور على أسواق الماشية لتحصين الحيوانات باللقاحات الوقائية المطلوبة.

وفي جانب التفتيش والرقابة على الأسواق، أكد أنه تم الكشف البيطري على 11 طنًا و581 كجم من اللحوم في الجهات الحكومية والمستشفيات والمدن الجامعية، كما أسفرت الحملات عن ضبط 1,775 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة، وتم تحرير 16 محضرًا تمهيدًا لعرضها على النيابة.

كما شملت الجهود متابعة أعمال تطوير المجازر بالمحافظة، حيث يتم الاستعداد لافتتاح المجزر النصف آلي بالحبيل عقب الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة.

وفي سياق متصل، جرى علاج 2,947 رأس حيوان من الأمراض المختلفة بالرش والتجريع، وفحص 128 حيوانًا بالسونار، إضافة إلى علاج 669 رأس حيوان ضمن القوافل البيطرية المجانية.

ونفذت المديرية 25 ندوة إرشادية لتوعية مربي الحيوانات بالأمراض الوبائية وطرق الوقاية منها، مع تعزيز الوعي لدى المرأة الريفية بكيفية التعامل الآمن مع التربية المنزلية وطرق الذبح السليم.

كما انتهت من التأمين على 367 رأس حيوان، وتركيب 1,039 رقمًا بلاستيكيًا لتتبع الحيوانات، إلى جانب إجراء 504 اختبارات بروسيلا و49 اختبار درن ضمن أعمال المتابعة الدورية.

وتؤكد مديرية الطب البيطري أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، ورفع مستوى السلامة الغذائية داخل محافظة الأقصر.