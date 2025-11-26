إعلان

إنقاذ 5 بينهم طفلان.. انهيار جزئي لعقار من 4 طوابق في الإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:03 ص 26/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    انهيار أسقف عقار في الإسكندرية والحماية المدنية تتدخل
  • عرض 4 صورة
    عقار كرموز صار له قرار ترميم لم ينفذ
  • عرض 4 صورة
    الحماية المدنية تنقذ سكان العقار المنهار

أصيب 3 أشخاص، بينهم طفلتين، ونجا اثنين آخرين، إثر انهيار جزئي لعقار قديم مكون من أربعة طوابق بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، فيما تبين أن العقار صادر له قرار ترميم من 7 سنوات لم ينفذ.

بلاغ بانهيار عقار بشارع النيل

تلقى قسم شرطة كرموز بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد انهيار أسقف عقار بشارع النيل، ووجود أشخاص عالقين، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

إصابة طفلتين ومسنة جراء الانهيار

وتبين من الفحص أن العقار، بناء قديم، مكون من 4 طوابق، وصادر له قرار ترميم سنة 2018 لم ينفذ من قبل السكان، وانهيار أسقف العقار من الداخل، وأنقذت قوات الحماية المدنية 5 أشخاص، بينهم طفلتين ومسنة مصابة، جرى نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

المحافظ ومدير الأمن في موقع الحادث

وانتقل إلى موقع الانهيار كل من الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء رشاد فاروق، مدير أمن الإسكندرية، لمتابعة جهود إنقاذ السكان، فيما جرى وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظًا على سلامة المارة.

انهيار جزئي لعقار إنقاذ سكان العقار الإسكندرية

