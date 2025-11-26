إعلان

بالفيديو - إعلان الحصر العددي للدائرة الرابعة في انتخابات النواب بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

10:23 ص 26/11/2025

انتخابات النواب

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة الرابعة دسوق وفوه ومطوبس في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الحصر العددي لفرز الأصوات بالدائرة بعد غلق باب التصويت.

وتبين من الحصر العددي حصول مرشح مستقبل وطن المهندس عادل محمد النجار على 39318 صوتًا، ويليه محمد عبدالعليم داود، وحصل على 38421 صوتًا، وعادل عبدالسلام جعفر، وحصل على 33356 صوتًا، والمهندس محمد سعد الصمودي، وحصل على 32653 صوتًا، وسيد أحمد عيسى وحصل على 31713 صوتًا، وفتحي علي الشرقاوي، وحصل على 30441 صوتًا.

ووفق ذلك سوف تجرى إضافة أصوات المصريين بالخارج في الموعد المحدد ليجرى الإعلان عن النتيجة النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

انتخابات مجلس النواب 2025 كفر الشيخ فرز الأصوات

