أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة الرابعة دسوق وفوه ومطوبس في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الحصر العددي لفرز الأصوات بالدائرة بعد غلق باب التصويت.

وتبين من الحصر العددي حصول مرشح مستقبل وطن المهندس عادل محمد النجار على 39318 صوتًا، ويليه محمد عبدالعليم داود، وحصل على 38421 صوتًا، وعادل عبدالسلام جعفر، وحصل على 33356 صوتًا، والمهندس محمد سعد الصمودي، وحصل على 32653 صوتًا، وسيد أحمد عيسى وحصل على 31713 صوتًا، وفتحي علي الشرقاوي، وحصل على 30441 صوتًا.

ووفق ذلك سوف تجرى إضافة أصوات المصريين بالخارج في الموعد المحدد ليجرى الإعلان عن النتيجة النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.