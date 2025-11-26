مرتضى منصور خارج المنافسة.. الحصر العددي لانتخابات دائرة ميت غمر

أعلنت اللجنة العامة الثامنة التابعة لمركز شرطة ميت غمر، الحصر العددي لأصوات الناخبين التي تم فرزها في اللجان الفرعية بالدائرة.

كشفت الأرقام الأولية عن تصدر المرشح أحمد عطية شرعان، فيما تظهر مؤشرات حول اشتداد المنافسة على مقعدي الإعادة بين عدد من المرشحين.

وشمل الحصر العددي نتائج الفرز من 89 لجنة فرعية تابعة للجنة العامة الثامنة، إذ بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بهذه اللجان 560,716 ناخبًا، فيما بلغ إجمالي عدد الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان التابعة للجنة العامة 112,394 ناخبًا.

جاء توزيع أصوات المرشحين في النظام الفردي كالتالي: حصل أحمد إبراهيم السعيد الألفي على 15951 صوتا، فيما حصل أحمد عطية إسماعيل شرعان 35717 صوتا، وسحر أنور ياسين على 4273 صوتا، وأحمد أبوزيد حصل على 10105 أصوات، السيد أحمد حجازي إبراهيم 19820 صوتا، وأحمد مجدي عبدالرحيم 4066 صوتا، أحمد البسيوني 5951 صوتا، شريف الشافعي 20705، صلاح الحفني 5276 صوتا، أحمد فتحي 6324 صوتا، وإسلام رجب 6102 صوتا، عماد الغلبان 19751 صوتا، عبده عطية 8370 صوتا، تامر حجازي 5442 صوتا، مرتضى منصور 14977 صوتا.

وكشف رئيس اللجنة، أن ما تم إعلانه هو نتيجة أولية لإدارة الفرز داخل اللجنة الثامنة، ومن المقرر رفع الأوراق إلى اللجنة العليا للانتخابات لضم أصوات الناخبين في الخارج ثم تقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة النهائية.