إطلاق مشروع "الطريق الأخضر" لإدارة المخلفات وحماية البيئة بقنا (صور)

كتب : عبدالرحمن القرشي

08:37 م 25/11/2025
    إطلاق مشروع ''الطريق الأخضر'' لإدارة المخلفات
    فعاليات مشروع الطريق الأخضر
    انطلاق مشروع الطريق الأخضر بقنا
    جانب من فعاليات مشروع الطريق الأخضر

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مشروع "الطريق الأخضر لعالم أكثر أمانًا" في محافظة قنا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وشراكة مع وزارة البيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بهدف تعزيز قدرات المجتمع المدني في إدارة المخلفات الصلبة ومواجهة التغيرات المناخية.

أكد الدكتور مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أن المشروع يمثل خطوة عملية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والمجتمعات الريفية بيئيًا، فيما أوضح أبو العباس محمد، وكيل وزارة الزراعة، أن المبادرة تهدف لحماية الأراضي الزراعية من التلوث بوصف الزراعة والبيئة شريكين في الاستدامة.

وأشارت سوزان صدقي، مدير التنمية المحلية بالهيئة، إلى أن العمل يجري لخلق نماذج ناجحة للتعامل مع المخلفات، بمشاركة 7 جمعيات شريكة، هي: "أنا مصري"، و"هي للتنمية" (سوهاج)، و"البلد"، و"تطوير الصعيد"، و"أهل الخير"، و"تنمية المرأة الريفية"، و"تنمية الأسرة والبيئة".

مشروع الطريق الأخضر إدارة المخلفات البيئة

