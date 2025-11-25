"سيل مدسوس".. الأمطار تضرب جنوب سيناء وحالة طوارئ قصوى تحسباً للأسوأ

تعرضت منطقة وادي مدسوس التابعة لمدينة دهب بجنوب سيناء، لسيل ضعيف نتيجة للأمطار التي تعرضت لها منطقة وادي مجرح الواقعة بين مدينة شرم الشيخ ومدينة دهب.

وقال محمد جبلي، من أبناء المنطقة، أن المنطقة التي تقع بين مدينة شرم الشيخ ومدينة دهب لمسافة 5 كيلو مترات، بداية من وادي مجرح وحتى وادي مدسوس على الطرق الدولي، تعرضت لأمطار متوسطة، وأسفرت عن حدوث سيل بسيط بالقرب من وادي مدسوس.

وأكد "جبلي" أن المنطقة مغطاة بالسحب وأجواء ملبدة، ومن المتوقع تساقط أمطار شديدة خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا أن الطريق الدولي الرابط بين مدينتي شرم الشيخ ودهب يعمل بشكل طبيعي، ومياه السيل تسير في مجراها متجه نحو خليج العقبة.

وكانت منطقة منطقة وادي مجرح تعرضت اليوم، لتقلبات جوية مفاجأة وغطت السحب السماء وعم الظلام المنطقة، وتساقط أمطار متوسطة.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى، للتعامل مع الأمطار وسرعة رفع المياه لتسيير الحركة المرورية على الطرق الدولية.

وكان قد وجه محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، ومراجعة مجرى السيول والسدود والبحيرات، للتأكد من تطهيرها، إضافة إلى جاهزية المعدات وحدات الطوارئ للتعامل مع أي طوارئ، والمتابعة على مدار الساعة.