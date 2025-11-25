إعلان

وفاة مواطن بأزمة قلبية داخل لجنة بالخصوص عقب الإدلاء بصوته

كتب : أسامة عبدالرحمن

04:21 م 25/11/2025

انتخابات مجلس النواب

نعى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ببالغ الحزن والأسى، وفاة أحد المواطنين بمدينة الخصوص، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة فور إدلائه بصوته في العملية الانتخابية.


وأوضح المحافظ في بيانه، أن المواطن هو زكريا عبد العال عبد الله، البالغ من العمر 66 عامًا، ومن سكان مدينة الخصوص. وقد وافته المنية بعد أن أتم واجبه الوطني داخل اللجنة رقم 47 بمدرسة الخصوص الجديدة.

وأضاف المحافظ أنه فور شعور المواطن بالإعياء خضع لمحاولات إسعاف من قبل الأطقم الطبية المرافقة للعملية الانتخابية، إلا أنه توفي في الحال متأثرًا بسكتة قلبية مفاجئة.

وتقدم المهندس عطية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاة مواطن بأزمة قلبية الخصوص القليوبية انتخابات مجلس النواب 2025

