مصرع طفل عمره 8 سنوات أسفل عجلات القطار في الأقصر

لقي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، مصرعه اليوم الثلاثاء، بمركز الزينية شمال محافظة الأقصر، وذلك إثر سقوطه أسفل عجلات أحد القطارات أثناء مروره.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوة من الشرطة والإسعاف إلى موقع الواقعة، حيث تبين وفاة الطفل في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث، وسط حالة من الحزن سيطرت على أهالي المنطقة.