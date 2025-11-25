إصابة مراقب بلجنة انتخابية في الدقهلية بحالة إغماء

أصيب مراقب لجنة في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، بحالة إغماء نتيجة ارتفاع في ضغط الدم وجرى إسعافه بواسطة اللجان الطبية المنتشرة داخل اللجان.

وشهدت لجنة 48 بمدرسة السلامية بمركز أجا بمحافظة الدقهلية إصابة محمد محمود علي أحمد 46 عاما بحالة إغماء وارتفاع بضغط الدم "مراقب لجنة" وجرى علاجه داخل اللجنة.

ولم تتأثر سير العملية الانتخابية داخل اللجنة، بالواقعة، وجرى استئناف أعمال التصويت.

يذكر أن عدد المقار الانتخابية يبلغ 657 مقرًا، تضم 795 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان، فيما يبلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخبًا، ضمن 10 دوائر انتخابية.

ويبلغ إجمالي عدد المرشحين على مقاعد الدقهلية 289 مرشحًا، يتنافسون لشغل 21 مقعدًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 17 مقعدًا مخصصة للقائمة، ليصل إجمالي مقاعد المحافظة في مجلس النواب إلى 38 مقعدًا.