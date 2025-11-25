شهدت لجنة رقم 78 بالوحدة المحلية بالستاموني، التابعة لدائرة (بلقاس – جمصة – الستاموني)، واقعة مثيرة أثارت جدلًا واسعًا داخل أجواء الانتخابات، بعد أن اقتحم طالب يُدعى إسلام، نجل المرشح علي عبد الحميد، اللجنة وقام بتحطيم صندوق الاقتراع وبعثرة أوراق العملية الانتخابية.

تفاصيل الواقعة

وبحسب المصادر الأمنية، فقد بدأت الأحداث عندما اندفع الطالب إلى داخل اللجنة بشكل مفاجئ، محاولًا التعدّي على القضاة المشرفين على سير العملية الانتخابية. وسرعان ما توجه إلى صندوق الاقتراع وقام بتحطيمه أمام الناخبين، ما تسبب في حالة ارتباك داخل اللجنة وتوقف التصويت بشكل مؤقت.

وتدخلت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز الستاموني بالتنسيق مع القوة المكلفة بتأمين العملية الانتخابية، حيث تمكنت من السيطرة على الموقف وضبط المتهم واقتياده خارج اللجنة.

إجراءات فورية

جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة. كما تم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بالحادث، التي تابعت الموقف منذ لحظته الأولى، وأعادت فتح اللجنة أمام الناخبين بعد تأمينها واستعادة النظام داخلها.

تعليق الهيئة الوطنية للانتخابات

وخلال مؤتمر صحفي لمتابعة سير التصويت، أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت شكوى رسمية بشأن الواقعة، موضحًا أنه تم إعداد مذكرة تفصيلية وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد بنداري على أن الهيئة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس نزاهة العملية الانتخابية أو يعطّل سيرها، مشيرًا إلى المتابعة الدقيقة لجميع اللجان لضمان سلامة الإجراءات.

ويأتي ذلك في سياق منافسة قوية بمحافظة الدقهلية، حيث يتنافس 289 مرشحًا فرديًا على 21 مقعدًا في 10 دوائر انتخابية، إلى جانب 17 مقعدًا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر. وتضم المحافظة 657 مقرًا انتخابيًا تحتوي على 795 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخب.