وكيل تضامن الدقهلية تُدلي بصوتها في انتخابات البرلمان

أدلت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم الثلاثاء، بصوتها في لجنة الاقتراع بدائرة المنصورة، وذلك في إطار حرصها على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي مجلس النواب ٢٠٢٥.

وأكدت الدكتورة هالة عقب الإدلاء بصوتها أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية مجتمعية، مشددة على أهمية التفاعل الإيجابي من المواطنين بالحضور إلى لجان الاقتراع، لما تمثله العملية الانتخابية من خطوة جوهرية في دعم مسار الاستقرار والتنمية بالمحافظة والدولة ككل.

كما دعت جميع الناخبين، إلى ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة الفاعلة في اختيار من يرونه قادرًا على تمثيلهم، مؤكدة أن الدولة وفرت كل الإمكانيات لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من التنظيم والانضباط وتيسير إجراءات التصويت لكبار السن وذوي الهمم.

وأضافت وكيل الوزارة أن الدولة المصرية تمر بمرحلة دقيقة تتطلب من الجميع الوقوف خلف مؤسساتها والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل، مؤكدة أن الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية.

وشددت على أن وزارة التضامن الاجتماعي بكامل قطاعاتها تدعم جهود الدولة في تعزيز الوعي المجتمعي وتوفير كل صور الدعم للفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أن الشباب هم عماد الوطن وقوته الدافعة، وأن مشاركتهم في العملية الانتخابية تمثل رسالة مهمة في رسم ملامح الغد.

واختتمت وكيل الوزارة تصريحاتها بتوجيه دعوة مفتوحة لجميع المواطنين في المنصورة والدقهلية للنزول والمشاركة، مؤكدة أن "صوت كل مواطن يصنع فرقًا" وأن المشاركة الإيجابية هي حجر الأساس في بناء مستقبل أفضل للوطن.

ويتنافس على المقاعد الفردية في محافظة الدقهلية 289 مرشحًا، لشغل 21 مقعدًا بالنظام الفردي في 10 دوائر انتخابية ، بالإضافة إلى 17 مقعدًا للقائمة الوطنية من أجل مصر، ليصل إجمالي مقاعد المحافظة في مجلس النواب إلى 38 مقعدًا.

ويبلغ عدد المقار الانتخابية 657 مقرًا، تضم 795 لجنة فرعية، داخل 604 مدرسة، 45 معهد، 7 مراكز شباب 2 جمعية زراعية، و2 جمعية اهلية، ووحدة طب أسرة ووحدة محلية.

بينما يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان، وأن عدد الناخبين المسجلين بلغ 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخبًا، ضمن 10 دوائر انتخابية.