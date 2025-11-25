إعلان

انتشار الفرق الطبية داخل لجان الانتخابات بجنوب سيناء -صور

كتب : رضا السيد

11:52 ص 25/11/2025
أطلقت إدارة الرعاية الأولية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، مبادرة انتخب واطمن داخل مقار اللجان الانتخابية، في إطار خطة التأمين الطبي المعتمدة خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالمحافظة.


وقال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة، إنه جرى تكثيف الفرق الصحية داخل اللجان لضمان جاهزية الخدمات الصحية على مدار ساعات التصويت، وتقديم الدعم الطبي الفوري للناخبين من خلال مظلة صحية آمنة.


وأوضح مدير الفرع في تصريح اليوم، أن الفرق الطبية تعمل على تقديم خدمات الإسعاف الأولي، ومتابعة الحالات الطارئة، وتقديم الكشف الطبي لقياس المؤشرات الحيوية للناخبين، وتوعية المواطنين بطرق الوقاية والإرشادات الصحية أثناء تواجدهم داخل محيط اللجان.


وأكد أنه يجري متابعة الفرق بشكل دوري للتأكد من مستويات الجاهزية، ووسائل التعامل مع أي حالات طارئة قد تظهر خلال عملية الاقتراع، وذلك في إطار الدور الحيوي لهيئة الرعاية الصحية في توفير بيئة انتخابية آمنة، والتأكد من انسيابية الخدمات الطبية خلال هذا الحدث الوطني بشكل يرسخ ثقة المواطنين، ويعزز مشاركتهم في العملية الانتخابية.


وأشار إلى أن فرق الرعاية الأولية تعمل من خلال خطط انتشار مدروسة تغطي جميع اللجان، بما يضمن سرعة الاستجابة وتعزيز الشعور بالأمان الصحي بين المواطنين، إضافة إلى دعم التنسيق المستمر مع غرف العمليات والفرق الطبية في منشآت الرعاية المختلفة لسرعة الإحالة عند الحاجة.

إدارة الرعاية الأولية الفرق الطبية لجان الانتخابات جنوب سيناء انتخابات مجلس النواب 2025

