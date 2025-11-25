ورش متخصصة في جراحات الحنجرة والقصبة الهوائية بسوهاج

افتتح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المؤتمر السنوي السادس لقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة.

حضر الفعالية، الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أسامة الشريف أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة وعميد كلية الطب الأسبق، والدكتور محمد نصر الدين حمدون وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء اللجنة المنظمة الدكتور رمضان هاشم مقرر اللجنة العلمية للمؤتمر والدكتور إبراهيم رزق سكرتير عام المؤتمر والدكتور خالد جمال والدكتور عرفات آدم سكرتيري المؤتمر، إلى جانب نخبة من الأساتذة والمختصين وشباب الأطباء.

وقال “النعماني” إن هذا المؤتمر يُعد إحدى الفعاليات العلمية البارزة التي تحرص الجامعة على دعمها سنوياً، لما لها من دور محوري في تطوير مهارات الأطباء، وتعزيز البحث العلمي، وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية، مشيراً إلى أن مشاركة أساتذة من مختلف التخصصات يُثري النقاش العلمي ويُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكداً استمرار الجامعة في دعم الأقسام الإكلينيكية لتقديم التدريب العملي المتميز، مشيداً بجهود قسم الأنف والأذن والحنجرة في تنظيم مؤتمر بهذا المستوى من التنوع العلمي وورش العمل المتقدمة.

كما أكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن ما تحققه الكلية من نجاحات يعود إلى رؤية قيادة الجامعة برئاسة الدكتور حسان النعماني وحرصها الدائم على توفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة تليق بمكانة كلية الطب، حيث يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من جامعات الإسكندرية، الزقازيق، أسيوط، قنا، طنطا، المنصورة، القاهرة، وأسوان، وهو ما يعكس مكانته كأحد أهم التجمعات العلمية المتخصصة، موضحاً أن البرنامج العلمي يضم عدداً من ورش العمل المتخصصة في جراحات الحنجرة والقصبة الهوائية وجراحات الأنف التجميلية، بمشاركة نخبة من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال.

وأوضح الدكتور محمد عبد الغفار وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يتضمن ورشتين تنظمهما وحدة التخاطب حول التفاعل بين التنفس والتغذية والبلع لدى الأطفال، إلى جانب ورشة لوحدة السمعيات تستعرض أحدث المستجدات في طب السمع والإتزان.

وأضاف أن الجلسات العلمية تناقش الجديد في اختصاصات الطب الشرعي بمجال الأنف والأذن والحنجرة، ودراسات سرطان الحنجرة، وجراحات الأنف والأذن باستخدام المنظار، والتهابات قاع الجمجمة الناتجة عن التهابات الأذن الخارجية.

وأعرب الدكتور محمد عبد القادر الرئيس الشرفي للمؤتمر، عن فخره بالمستوى العلمي والتنظيمي الذي وصل إليه المؤتمر خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنه أصبح منصة مهمة لتبادل الخبرات ومتابعة أحدث المستجدات الطبية محلياً وعالمياً.

وأشار إلى أن مشاركة هذا العدد من الأساتذة والجامعات يعكس الثقة المتزايدة في المحتوى العلمي الذي يقدمه المؤتمر كل عام.