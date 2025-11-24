إعلان

السفينة CELESTYAL JOURNEY تصل بورسعيد وعلى متنها 1500 سائح

كتب : مصراوي

01:33 م 24/11/2025
استقبل ميناء بورسعيد السياحي، اليوم الاثنين، السفينة السياحية CELESTYAL JOURNEY القادمة من ميناء مارماريس بتركيا، وذلك خلال رحلتها البحرية التي تشمل عددًا من الموانئ السياحية، وعلى متنها 1500 سائح من جنسيات متعددة.

وتعد السفينة من السفن السياحية المميزة التي تحمل علم Bermuda، وتعمل ضمن رحلات سياحية منتظمة بالبحر المتوسط، وتتمتع بتجهيزات عالية المستوى توفر للركاب تجربة بحرية راقية.

ويأتي استقبال السفينة CELESTYAL JOURNEY ضمن الزيارات المتكررة للسفن السياحية لميناء بورسعيد خلال شهر نوفمبر مما يعكس المكانة المتصاعدة للميناء كوجهة مفضلة للسفن السياحية الدولية،وتنشيط حركة السياحة البحرية بالمحافظة.

