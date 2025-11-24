طوابير الساعات الأولى.. توافد الناخبين على لجان النواب بجنوب سيناء

فتحت لجان انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء أبوابها لاستقبال الناخبين في التاسعة صباحًا، دون تأخير في اليوم الأول من الاقتراع، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية على أعلى مستوى، ويستمر التصويت حتى الساعة التاسعة مساء اليوم.

وشهدت لجان الانتخابات بمدينة طور سيناء، تواجد كثيف من قبل الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم مع بداية فتح اللجان، ومن المقرر أن تنظم الأحزاب السياسية اليوم، مسيرات بالسيارات لتجوب كافة أحياء المدينة لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أنه جميع القضاة المشرفين على الانتخابات حضروا قبل موعد فتح اللجان، وجرى تجهيز أوراق الاقتراع وكشوف الناخبين.

وأوضح المركز أن اللجان مجهزة على أعلى مستوى، وتزويد كل لجنة بالأحبار الكافية، وكراسي متحركة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، خلال التصويت دون أي معوقات أو شكاوى من شأنها التأثير على نزاهة وشفافية الانتخابات.

وتجري انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء داخل 15 لجنة فرعية بـ 15 مدرسة، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة أبو رديس، و لجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، و لجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين بمدينة دهب، ولجنتين فرعية بمدينة نويبع، ولجنة بمدينة طابا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بجنوب سيناء 103698 ناخبًا وناخبة، بواقع 35766 ناخبًا بالدائرة الأولي، والتي تضم مدن "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين"، و 67932 ناخبًا بالدائرة الثانية وتضم مدن "رأس سدر، أبوزنيمة، أبوديس، طور سيناء".

ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت بمدينة رأس سدر 16421 ناخبًا وناخبة، ومدينة أبوزنيمة 6135 ناخبًا وناخبة، ومدينة أبورديس 5420 ناخبًا وناخبة، وفي مدينة طور سيناء 39966 ناخبًا وناخبة، و3718 ناخبًا بمدينة سانت كاترين، و474 ناخبًا بمدينة طابا، و6200 ناخبًا بمدينة نويبع، و8638 ناخبًا بمدينة دهب، و16700 ناخبًا بمدينة شرم الشيخ.

وتجري الانتخابات بجنوب سيناء على 4 مقاعد، بواقع 2 فردي ويتنافس عليهم 15 مرشح بينهم 6 في الدائرة الأولى، و9 في الدائرة الثانية، ومقعدين للقائمة.