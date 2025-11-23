محافظ الدقهلية يستمع لشكاوى المواطنين بموقف سيارات "بطرة"

4.7 مليون ناخب يختارون نواب الدقهلية بين 288 مرشحًا غدًا (صور)

الدقهلية- رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، جولة تفقدية مفاجئة لموقف سيارات الركاب بقرية بَطَرَة التابعة لمركز طلخا، للوقوف على انتظام حركة سيارات الركاب.

تابع محافظ الدقهلية انتظام حركة النقل، وتوافر وسائل الانتقال للمواطنين، والتأكد من عدم وجود تكدسات.

وشدد المحافظ خلال الجولة على الالتزام بالخطوط المحددة وعدم استغلال الركاب، مع الالتزام التام بالأسعار الرسمية للأجرة.

وأكد المحافظ أنه لن يتوقف عن جولاته الميدانية اليومية والمفاجئة، بهدف الاطمئنان على توافر كافة الخدمات للمواطنين وتذليل أي عقبات قد تواجههم في تنقلاتهم.

كما حرص محافظ الدقهلية على الاستماع إلى شكاوى واحتياجات المواطنين في الموقف، مؤكداً لهم أن هذه الجولات مستمرة لمتابعة انتظام حركة المرور والنقل بشكل شخصي، وضمان توفير الخدمات اللازمة لهم.