توفي المهندس أحمد عبد العليم السيد وزوجته الدكتورة آية محمد سلمان وطفلهما الرضيع سليم، إثر حادث تصادم مروع بمدينة مكة المكرمة، أسفر أيضًا عن وفاة سائق السيارة الأخرى المتورطة في الحادث.

وأوضح أحد أقارب الفقيد أن الأسرة تلقت الخبر بصدمة كبيرة، مشيرًا إلى أن تشييع الجنازة سيتم غدًا الاثنين، حيث تُجرى مراسم الغسل بمغسلة المهاجرين في مكة المكرمة، يليها صلاة الجنازة عقب صلاة العصر في الحرم المكي، على أن يُوارى الجثمان الثرى بمقابر المعلاة المجاورة للحرم، والتي تضم رفات السيدة خديجة رضي الله عنها وأبناء النبي القاسم وعبد الله.

وأضاف أن الأسرة ما تزال تُنهي الإجراءات الرسمية المتعلقة بالحادث والجثامين بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة.

وأشار القريب إلى أن المهندس أحمد كان معروفًا بين أهله وزملائه بدماثة أخلاقه وحسن سيرته، قائلاً إنه كان إنسانًا محترمًا وهادئًا، دائم الابتسامة، وأن خبر وفاته خلف حالة من الحزن الشديد بين أفراد العائلة والأصدقاء. وينتمي الفقيد إلى قرية كفر العرب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

