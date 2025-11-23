"ثمن الشهامة".. مصرع سائق توك توك على يد جاره في القليوبية

لقي سائق توك توك مصرعه بمنطقة عزبة عثمان بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بعدما أطلق عليه عاطل النار من سلاح خرطوش، ليُرديه قتيلًا في الحال، إثر تدخله لفضّ مشاجرة نشبت بالشارع.

جرى إخطار اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بوقوع مشاجرة ووجود قتيل.

وانتقل الشامي ومعاونوه لمكان البلاغ، حيث تبيّن وجود جثة الشاب “أسامة” 25 سنة، سائق توك توك، مصابًا بطلق خرطوش في البطن، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة.

تفاصيل الجريمة

أشارت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الجريمة جار المجني عليه، ويدعى “مصطفى” 20 سنة، عاطل، مقيم بشارع الإنتاج بعزبة عثمان، والذي دخل في مشادة كلامية حادة مع أحد الأشخاص بالشارع.

وخلال تبادل السباب بين الطرفين، تدخل المجني عليه “أسامة” معترضًا على الألفاظ الخارجة حفاظًا على حرمة الطريق ومنعًا لإيذاء المارة بالكلام المسيء، ما أثار غضب المتهم.

غادر المتهم المكان للحظات ثم عاد حاملًا فرد خرطوش، وتوجّه مباشرة نحو المجني عليه أثناء خروجه من أحد المحال، وأطلق تجاهه طلقة أصابته في البطن فأردته قتيلًا في الحال.

وتمكن المقدم يوسف الشامي وفريق البحث من تحديد مكان هروب المتهم، وضبطه، وبمواجهته اعترف بجريمته، كما تم ضبط السلاح المستخدم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثمان ودفنه عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.