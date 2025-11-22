إعلان

فوز 493 حاجًا من المنيا في قرعة التضامن الاجتماعي

كتب : جمال محمد

09:02 م 22/11/2025

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

المنيا - جمال محمد:

هنّأ اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ–2026م، داعيًا لهم بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، وطالبهم بالدعاء لمصر قيادةً وشعبًا بأن يحفظها الله ويزيدها أمنًا واستقرارًا تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المحافظ إلى أن القرعة التي أُجريت اليوم أسفرت عن فوز 493 حاجًا من أبناء المحافظة بفرصة أداء فريضة الحج لهذا العام، متمنيًا لهم رحلة موفقة وتوفيقًا في أداء المناسك.

وفي السياق، أهابت وزارة التضامن الاجتماعي بالسادة الفائزين في القرعة البدء في سداد تكلفة المستوى المقرر لهم، وذلك اعتبارًا من غدٍ الأحد وحتى يوم الخميس المقبل، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان استكمال الإجراءات الخاصة بالسفر.

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا قرعة حج الجمعيات الأهلية الحج المنيا

