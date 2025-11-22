إصابة 5 أشخاص في حادث سير بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة نقل على الطريق الدولي الساحلي بناحية كوبري الحماد في نطاق مركز البرلس بكفر الشيخ.

رصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول 5 مصابين بإصابات متفرقة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بلطيم التخصصي نتيجة الحادث.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من: "عماد.ح.ا"، 24 عامًا، باشتباه كسر بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات، و"رمضان.ع.ا"، 42 عاما، باشتباه كسر بالقدم اليمنى وسحجات وكدمات، و"راوي.ع.إ"، 35 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات.

كما أصيب "عماد.إ"، 35 عامًا، بسحجات وكدمات، و"ريتاج.م.م"، 4 اعوام، باشتباه كسر بالذراع الأيمن وسحجات وكدمات، و"عبير.م.ب"، 30 عامًا، وجميعهم يقيمون بقرية أبو سليمان ببلطيم.