القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقيت عروس مصرعها في حادث مأساوي بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانت تستقلها مع عريسها أثناء توجههما إلى قاعة الزفاف بعد انتهاء جلسة الفوتوسيشن.

وأسفر الحادث عن وفاة العروس "إيمان. ع" من قرية ميت برة التابعة لمحافظة المنوفية، بينما أُصيب العريس وشقيقة العروس والسائق بإصابات خطرة.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين انقلاب السيارة خلال توجههم لحفل الزفاف.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي ووضعهم في العناية المركزة، فيما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

