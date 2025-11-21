من عائلة واحدة.. إصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص بتوك توك بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب 3 أشخاص من عائلة واحدة نتيجة اصطدام سيارة ميكروباص بمركبة توك توك على طريق البحر أمام قرية كفر علام بنطاق مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من بعض الأهالي بوقوع حادث اصطدام ميكروباص وتوك توك على طريق البحر أمام قرية كفر علام.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة المقدم محمد صبح، رئيس المباحث، وبالفحص تبين وقوع الحادث بين ميكروباص وتوك توك، ما أسفر عن إصابة 3 من عائلة واحدة وهم:

- محمد غسوب محمد غسوب، 45 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسر مضاعف بالساق اليسرى واشتباه كسر بالساعد الأيمن.

- غسوب محمد غسوب، 70 عامًا، مصاب بكسر مضاعف بالساقين واشتباه كسر بالذراع الأيسر.

- هاشم غسوب غسوب السيد، 63 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالقدمين وكدمات وسحجات في الجسم.

جرى رفع آثار الحادث وفتح حركة السير على الطريق، ونقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.