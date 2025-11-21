انطلاق مهرجان شرم الشيخ الأول للكاراتيه بجنوب سيناء (فيديو وصور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان شرم الشيخ الرياضي الأول للكاراتيه الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء داخل المدينة الشبابية بشرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبإشراف محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وقال الكابتن محمود متولي، رئيس منطقة كاراتيه جنوب سيناء، إن المهرجان يُعد الأول من نوعه بالمحافظة، على أن يقام سنويًا دعمًا للرياضة والرياضيين وتهيئتهم للمنافسات العالمية، وتسليط الضوء على أبطال جنوب سيناء المشاركين في البطولات المحلية والدولية.

وأشار متولي إلى أن النسخة الأولى انطلقت بمشاركة 400 لاعب ولاعبة في مسابقات الكاتا والكومتيه من مختلف مدن المحافظة: رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويبع، وذلك للفئات العمرية من 4 حتى 18 عامًا، إضافة إلى لاعبين محترفين حاصلين على مراكز دولية، من بينهم اللاعبة رهام إيهاب عبد الله الحاصلة على المركز الثالث في بطولة شمال أفريقيا، واللاعب عبد الرحمن محمود متولي الحاصل على المركز الخامس في البطولة نفسها.

وأكد رئيس منطقة الكاراتيه أن المهرجان يهدف إلى تشجيع ممارسة الرياضة بوجه عام، ورياضة الكاراتيه بشكل خاص، إلى جانب تنشيط السياحة الداخلية بين مدن المحافظة، وتعريف المشاركين بكنوزها السياحية، وتعزيز روح التعارف بين أبناء جنوب سيناء.

وفي ختام الفعاليات، جرى توزيع شهادات تقدير على جميع المشاركين، إلى جانب الكؤوس للمتميزين منهم، تقديرًا لجهودهم ومهاراتهم الرياضية.