الإسكندرية تطلق قافلة غذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بحي وسط (صور)

أطلقت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، قافلة غذائية موسعة ضمن مبادرة "قوافل الخير"، لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بنطاق حي وسط، في إطار جهود المحافظة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وانطلقت القافلة من مدرسة ابن أنس بمنطقة أمبروزو التابعة لإدارة وسط التعليمية، حيث تم توزيع المواد الغذائية على الأسر المستفيدة بعد إجراء فحص ميداني شامل وإعداد ملفات متكاملة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير دقيقة وشفافة.

وجّه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، الإدارة العامة لخدمة المواطنين بتنظيم القافلة، مؤكدًا استمرار تنفيذ المبادرة بشكل دوري في مختلف الأحياء، دعمًا لمبادئ التكافل الاجتماعي وتفعيلًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن رعاية الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار المحافظ إلى أن مبادرة "قوافل الخير" أصبحت إحدى الركائز الأساسية في منظومة الدعم المجتمعي التي تتبناها المحافظة، مؤكدًا استمرار التعاون مع الجهات المعنية لإطلاق المزيد من القوافل خلال الفترة المقبلة، بما يضمن وصول المساعدات إلى جميع المستحقين بكفاءة وعدالة.