خلال أسبوع.. ضبط 10.7 أطنان لحوم فاسدة وتحرير 650 مخالفة بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية هذا الأسبوع حملات ميدانية مكثفة على مستوى جميع الإدارات، استهدفت المخابز والأسواق والمستودعات ومحطات الوقود، لضمان التزام الجميع بالقوانين وحماية صحة المواطنين.

وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على استمرار الجهود في متابعة محطات الوقود ومستودعات الغاز والبوتاجاز والأسواق والمخابز، للتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية والأوزان المقررة، ومنع أي محاولات للتلاعب أو تهريب المنتجات البترولية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة فورًا تجاه المخالفات.

وأوضح المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية تجاوزت 10,665 كجم، شملت لحومًا بلدية، ولحوم ذبح خارج السلخانات، ولحوم دواجن ودهون، بالإضافة إلى كبدة وكفتة مجهولة المصدر ومصنعات لحوم مخالفة. كما تم تحرير 650 مخالفة في الأسواق والمخابز، في خطوة حاسمة لحماية صحة المواطنين وضبط المخالفين.

وفي قطاع الأسواق، قامت الحملات الرقابية تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، وأسفرت عن تحرير 110 مخالفة، وضبط 3225 كجم جبنة موتزاريلا بدون ترخيص، و20 شيكارة ذرة، وشيكارة دقيق، و20 كرتونة مقرمشات، وكميات من زيوت الطعام وجركانات متعددة بعضها بدون فواتير ومجهولة المصدر، و21 قاروصة سجائر، في إطار تعزيز الرقابة وحماية المستهلك.

أما في قطاع المخابز، فقد أسفرت الحملات تحت إشراف الأستاذ ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، عن تحرير 540 مخالفة تنوعت بين نقص الوزن، ومخالفات الشهادة الصحية، والتصرف في الدقيق، وتجميع الدقيق، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان سلامة وجودة الخبز المقدم للمواطنين.

وفي قطاع المواد البترولية والمستودعات والمحطات، أسفرت الحملات عن ضبط 200 لتر سولار بدون ترخيص، و5 أسطوانات غاز منزلية مستخدمة في غير الغرض المخصص لها، مع تشديد الرقابة وملاحقة أي تلاعب أو مخالفة.



وتناشد محافظة الدقهلية المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو تلاعب في الأسعار، من خلال:

📞16528

🌐www.shakwa.eg