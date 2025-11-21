مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم بين سيارة نقل وموتوسيكل على طريق دمياط الشرقي أمام قرية بساط كريم الدين بنطاق مركز شربين بمحافظة الدقهلية. وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من العميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، بوقوع حادث تصادم أمام قرية بساط كريم الدين.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث. وبالفحص تبين أن الحادث وقع بالمواجهة بين سيارة نقل وموتوسيكل، ما أسفر عن وفاة كل من: السيد السيد عبد اللطيف الحنفي، 15 عامًا، وهانم عبد اللطيف الحنفي، 50 عامًا.

كما أصيب كل من: محمد حسن طه طه، 14 عامًا، مصاب باشتباه كسر في الضلوع واشتباه كسر بالجمجمة، وتم إيداعه عناية الأطفال لحين استكمال إجراءات التحويل، وعمرو مصطفى سعد، 15 عامًا، مصاب بكسر في الساق اليمنى ونزيف شديد بالبطن.

جرى نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى لحين صدور قرار النيابة العامة، والمصابين إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج. كما تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.