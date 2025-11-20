مصرع 3 شباب وإصابة آخر في تصادم بالبحيرة (صور)

بعد وفاته في الصباحية.. عروس المنيا تلحق بعريسها إثر اختناق بالغاز (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي 3 شباب مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الخميس، في تصادم سيارتين أمام مركز التدريب بالكيلو 71 بدائرة مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم تسجيل وفاة: محمد درويش فراج حسن - 19 عامًا، وبدر ابراهيم فايز - 18 عامًا، ومحسن محمد محسن - 18 عامًا، مقيمون مركز أبو المطامير، كما أصيب في الحادث عاصم عبد القوي عبد الستار - 25 عامًا، باضطراب في درجة الوعي.

نُقل المصاب إلى مستشفى أبو المطامير المركزي، وأودعت الجثامين ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى ذاته، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.