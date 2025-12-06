لهو انتهى بمأساة.. مصرع شقيقين غرقًا في ترعة بسوهاج







سوهاج - عمار عبد الواحد:

لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقًا في ترعة نجع شنودة بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

وتلقت الأجهزة المختصة بسوهاج بلاغًا يفيد بغرق طفلين بترعة نجع شنودة بناحية قرية الكوم الأصفر دائرة مركز شرطة طهطا. وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين.

وتبين من الفحص مصرع كل من: رحيم. ع، 3 سنوات، رودينا. ع، 5 سنوات، وذلك أثناء لهوهما على حافة الترعة المشار إليها، ما أدى إلى انزلاقهما وسقوطهما في المياه.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق.