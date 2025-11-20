تعدى جنسيًا على ابنة شقيقته.. طبلية عشماوي تنتظر عاملًا في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بإجماع الآراء وعقب ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا، لاتهامه بخطف بالتحايل والإكراه والتعدي جنسيًا على ابنة شقيقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سامح حامد شاكر، والمستشار حنا بسطوروس سيداروس، وسكرتير محكمة الجنايات عمرو زكى.

المتهم استغل حداثة سن المجني عليها

ترجع وقائع القضية رقم 12356 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغاً يفيد تعدى المتهم بالتعدي على المجني عليها بمحل مسكنه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم " أ.ع.ع" 40 عاما عامل، حال كونه خال المجني عليها "هـ.ح.م" 14 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وخلال تواجدها رفقته بمسكنه بصفته خالها، ظل يتودد إليها، مستغلا حداثة سنها وتعدى عليها جنسياً وهتك عرضها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.