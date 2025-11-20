مجلس جامعة بنها الأهلية يعتمد خطوات إنشاء كليات جديدة

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، اجتماعه برئاسة الدكتور تامر سمير، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور محمود شكل، نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج، وأعضاء مجلس الجامعة، وأمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور تامر سمير أن المجلس وافق على اعتماد لائحة برنامج كلية التمريض، ودراسات الجدوى المقدمة لإنشاء الكليات الجديدة المزمع تأسيسها، ومنها كلية اللغات والترجمة التي تُعد أول كلية للغات بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى كليتي التمريض والإعلام والاتصال، وذلك ضمن خطة الجامعة لاستكمال باقي الكليات وتوفير فرص تعليمية متنوعة للطلاب بتكلفة مناسبة.

كما وافق المجلس على اعتماد محضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز البحوث والتطوير والابتكار للعلوم المتلاقية والتكنولوجيا البازغة، والذي يمثل نقلة نوعية في مسار البحث العلمي، ويدعم مكانة الجامعة كصرح تعليمي ذكي يعزز الابتكار والإبداع والبحث العلمي التطبيقي.

واستعرض الدكتور حسين المغربي اعتماد المعايير المرجعية الأكاديمية (ARS) لبرنامجي تطوير البرمجيات والتطبيقات، والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، إلى جانب مناقشة آلية دعم الطلاب المتفوقين والمتعثرين والمبدعين وذوي الاحتياجات الخاصة ببرنامج علوم الحاسب. كما استعرض مشاركة الجامعة في مسابقة The Award Arab World المقرر عقدها بالعاصمة الأردنية عمّان في 25 نوفمبر الجاري، وإنشاء عدد من الدبلومات المهنية ببرنامج الجامعة، بالإضافة إلى عقد ورش تدريب لطلاب برنامج الفنون البصرية والتصميم خلال شهر نوفمبر.

من جانبه، عرض الدكتور محمود شكل ما تم خلال الفترة الماضية من توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين جامعة بنها الأهلية وعدد من الهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة، بهدف توفير فرص تدريب وتوظيف للطلاب.

كما استعرض الدكتور شادي المشد، مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي والحوكمة الذكية، آخر مستجدات استكمال متطلبات إنشاء مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة لخدمة طلابها.