تصادم مميت في شبين القناطر (صور)

السويس تطلق دورة تدريبية عن الأمن القومي لـ130 شابًا (صور)

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

لقي قائد سيارة ملاكي مصرعه، وأصيب سائق أتوبيس، اليوم الأحد، في حادث تصادم مروع بين السيارتين على طريق شبين القناطر – نوى بمحافظة القليوبية.

وكان اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا بالحادث الذي وقع بين قريتي أبو المعاطي والزهويين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر المركزي، ونقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

وتولت النيابة التحقيق، فيما تعمل أجهزة المرور على رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.