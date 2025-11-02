بذهبيتين دوليتين.. محافظ السويس يكرم بطل كمال الأجسام مايكل جمال

السويس - حسام الدين أحمد:

كرّم اللواء الدكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اليوم الأحد، الكابتن مايكل جمال شوقي، ابن المحافظة، بعد فوزه بميداليتين ذهبيتين في بطولتين دوليتين في كمال الأجسام.

منح المحافظ، بحضور سماح المهدي مدير مديرية الشباب والرياضة، البطل شهادة تقدير ودرع المحافظة، تقديرًا لإنجازه العالمي المشرف.

شارك "شوقي" في بطولة "Binous Classic 2025" التي أقيمت في الإمارات يومي 18 و19 أكتوبر، وبطولة العالم "Dubai Muscle Show" يوم 25 أكتوبر، وسط منافسة قوية بين أكثر من 300 لاعب من 30 دولة.

وهنأ المحافظ ابن السويس على إنجازه، مؤكدًا على أهمية مواصلة تحقيق النجاحات لرفع اسم المحافظة في المحافل الدولية.