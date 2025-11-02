التموين تضبط 200 كجم دواجن و120 لتر زيت مجهولة بمطعم في الخانكة

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

شنت مديرية تموين القليوبية، اليوم الأحد، حملة رقابية على الأنشطة التجارية بمدينة الخانكة، أسفرت عن ضبط مطعم بحوزته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير.

وتمكنت الحملة من التحفظ على 200 كيلوجرام من أجزاء الدواجن، و8 جراكن زيت طعام بإجمالي 120 لترًا، بالإضافة إلى 80 كيلوجرامًا من الكاتشب، وجميعها بدون بيانات تفيد بمصدرها.

كما حررت الحملة 5 محاضر جنح تموينية ضد محال تجارية ومطاعم أخرى لعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.