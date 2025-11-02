دماء في كل مكان.. كواليس مقتل عامل على يد فران داخل منزله بالإسكندرية

في جريمة تحمل بصمات الغدر والانتقام، كانت الدماء في كل مكان، والجدران شاهدة على لحظات الرعب الأخيرة داخل شقة صغيرة بمنطقة الرمل في الإسكندرية، حيث سقط عامل صريعًا بعد مشادة مع فران لم تدم سوى دقائق، لكنها كانت كفيلة بتحويل الخلاف القديم إلى جريمة قتل بشعة هزّت الحي الهادئ.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل صديقه السابق طعنًا بسلاح أبيض داخل شقته، إثر مشادة تحولت إلى جريمة دموية.

- بداية الواقعة

بدأت القصة عندما تلقى قسم شرطة الرمل ثان، إخطارًا من مديرية أمن الإسكندرية يفيد العثور على جثة عامل داخل شقته، غارقًا في دمائه، وسط حالة من الذهول بين الجيران الذين سمعوا مشادة قبل دقائق من اكتشاف الجريمة.

وتبين بالفحص، أن المجني عليه يُدعى "م.م.م"، عامل، وأن وراء الواقعة المتهم "م.م.أ"، فران، كانت تجمعهما خلافات سابقة تطورت مع الوقت إلى خصومة دفعت الجاني إلى التخطيط للانتقام.

ووفقًا لما كشفت عنه التحريات، فقد بيّت الفران النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، فأعد سكينًا، وتوجه إلى الشقة التي يسكن بها غريمه.

ما إن دار بينهما نقاش حاد حتى تحوّل الكلام إلى اشتباك بالأيدي، قبل أن يخرج المتهم سلاحه الأبيض ويسدد طعنتين قاتلتين في الرقبة والكتف، سقط على إثرهما العامل صريعًا وسط بركة من الدماء.

- تقرير الطب الشرعي

أكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو إصابة نافذة بالعنق أحدثت قطعًا بالأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية، ما تسبب في نزيف دموي حاد أدى إلى الوفاة في الحال.

- التحقيقات والإجراءات

تحرر محضر بالواقعة، حمل رقم 22375 لسنة 2025 جنايات الرمل ثان، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأمرت بإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، للنظر في القضية التي أثارت الرأي العام داخل المنطقة.