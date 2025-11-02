حامل في الشهر التاسع.. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بسوهاج

في جريمة هزّت القلوب قبل أن تهز محافظة سوهاج، تحوّل خلاف بسيط حول "التليفون المحمول" إلى مأساة أسرية مأساوية، بعدما فقدت زوجة شابة حياتها وجنينها الذي كانت تنتظر قدومه خلال أيام، لم يكن أحد من أهالي قرية "بنهو" يتوقع أن ليلة هادئة ستنتهي بجريمة تقشعر لها الأبدان.

بدأت القصة عندما تلقى قسم شرطة طهطا، بلاغًا من مستشفى طهطا العام بوصول "أماني. ع" - 26 عامًا، ربة منزل - جثة هامدة، وعلى جسدها آثار ضرب مبرح. ادّعت حماتها في البداية أن الضحية كانت "حامل في الشهر التاسع وسقطت من علو"، إلا أن روايتها لم تُقنع رجال المباحث الذين لاحظوا وجود إصابات لا تتفق مع السقوط.

وانتقلت بسرعة قوة من البحث الجنائي إلى القرية الصغيرة التي سادها الحزن والذهول، وبدأت التحقيقات التي قادت إلى مفاجأة مدوية: الزوج "ن. م."، في العقد الثالث من عمره، هو من ارتكب الجريمة.

- اعترافات الزوج

خلال استجوابه، اعترف الزوج تفصيليًا بأنه اعتدى على زوجته بماسورة حديدية بعد مشادة كلامية حادة، بسبب رفضه اقتنائها هاتفًا محمولًا، إذ اعتبر ذلك "إهدارًا للمال" و"بابًا للمشاكل"، وفق اعترافاته.

تحولت المشادة إلى صراخ، ثم إلى عنف أعمى، لتسقط الزوجة الحامل أرضًا تتوسل إليه بلا جدوى، قبل أن ينهال عليها بالضرب حتى فقدت الوعي تمامًا.

جرى نقلها إلى المستشفى، لكن الأطباء أكدوا وفاتها وجنينها في الحال.

وعقب اعتراف الزوج، تم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.