"حادث متكرر".. سقوط مصعد في مجمع محاكم السويس وإصابة محامين

كتب : حسام الدين أحمد

03:08 م 02/11/2025

سقوط مصعد في مجمع محاكم السويس وإصابة محامين

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب محاميان، اليوم الأحد، إثر حادث سقوط مصعد كان يستقله عدد من المحامين داخل مبنى محكمة الأسرة بمجمع محاكم السويس.

وتلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا بالواقعة، فتوجهت على الفور سيارة إسعاف لموقع البلاغ، كما انتقلت قوة من شرطة النجدة للمكان.

أفادت المعاينة بسقوط مصعد مبنى محكمة الأسرة من الطابق الثاني إلى الأرضي، وكان يستقله 4 محامين، لحقت إصابات باثنين منهم فقط؛ حيث جرى نقل أحدهما إلى مجمع السويس الطبي بعد إصابته بـ سحجات وكدمات، بينما رفض المحامي الآخر النقل واكتفى بتلقي الإسعافات الأولية داخل المحكمة.

فيما أكد محامون متواجدون في المجمع أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، مشيرين إلى أن المصعد نفسه سبق أن سقط في أيام ماضية، وطالبوا بضرورة تدخل فوري لإصلاح العطل بشكل جذري، مؤكدين أن تكرار الحادث يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة العاملين بالمحكمة والمتقاضين على حد سواء.

مجمع محاكم السويس محكمة الأسرة مرفق إسعاف السويس شرطة النجدة

