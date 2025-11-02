الأقصر – محمد محروس:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن انقطاع المياه عن مناطق وقرى ونجوع الطود شرق والطود غرب ونجع الضمان، وذلك بدءًا من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليل الإثنين الموافق 3 نوفمبر وحتى الساعة الخامسة فجرًا.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يأتي لإجراء أعمال تطهير خزان محطة مياه الطود المدمجة، ضمن خطة الشركة الدورية للحفاظ على جودة المياه ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكدت الشركة حرصها على الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة وعودة ضخ المياه بشكل تدريجي فور الانتهاء من أعمال التطهير، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المستمرة لضمان وصول مياه آمنة ونقية إلى المواطنين.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع لتفادي أي تأثر بالخدمات الحيوية، لافتة إلى أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب لتغطية المناطق المتأثرة، ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو عبر الأرقام التالية:

📞 0952282406 – 0952284116 – 01030019076 – 01212579703 – 01147999752.