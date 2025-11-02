قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بالاعتداء على مسن السويس

زراعة البحيرة تحذر: وقف "كارت الفلاح" لأصحاب هذه المخالفة فورًا

السويس- حسام الدين أحمد:

قررت محكمة جنح فيصل والجناين الدائرة الأولى، اليوم الأحد، تأجيل نظر قضية الاعتداء على غريب مبارك والمعروفة إعلاميا باسم قضية "مسن السويس" لجلسة يوم الأربعاء 5 نوفمبر، وذلك لعدم الاختصاص.

وقال مصدر قضائي، إن المحكمة قررت تأجيل نظر القضية لعدم اختصاص الدائرة القضائية رقميا بالقضية المنظورة، طبقا لقرار الجمعية العمومية لمحكمة السويس لتوزيع العمل القضائي عن الموسم القضائي للعام 2025_ 2026.

وأضاف المصدر في تصريح صحفي أن الاختصاص للدائرة الثانية لجنح فيصل والجناين والتي تعقد جلساتها الأربعاء والخميس أسبوعيا.

وشهدت محكمة السويس الابتدائية صباح اليوم الأحد نقل المتهمين في القضايا المنظورة أمام محكمة الجنح، ومن بينهم المتهمين "على . غ" وشقيقه " ع. غ " المتهمين بالتعدي على المواطن غريب مبارك عبد الباسط، وثبوت واقعة التعدي في مقطع فيديو صورته رحمة أبنه المجنى عليه، ونشرته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة أحالت القضية لمحكمة الجنح فيصل والجناين، والتي اليوم الأحد لنظر أولى جليات القضية، وكان قاضي المعارضات بمحكمة فيصل والجناين الجزئية قرر الاثنين الماضي تجديد حبس المتهمين بالتعدي على غريب مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق.

وباشرت النيابة العامة مطلع الأسبوع الماضي التحقيق في القضية واستمعت لأقوال المجني عليه وعقب تعرضه الإجهاد قررت النيابة إرجاء التحقيق بشكل مؤقت لحين تلقيه العلاج في المستشفى وتحسن حالته، ثم عاد لاستكمال للإدلاء بأقواله، حيث خضع المجنى عليه لجلسة غسيل كلوي قبل التحقيق وكان يستلزم الراحة بعد انتهاء الجلسة، إلا أنه التزم وتوجه إلى مجمع محاكم السويس التحقيق.

واستمعت النيابة أيضا لأقوال ابنته رحمة مصورة فيديو الواقعة، حول ملابساتها وما جرى قبل التصوير، وشهود الواقعة، وعقب ذلك جرى التحقيق مع المتهمين في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالسويس ألقت القبض على المتهمين في الواقعة، بعد تداول فيديو صورته رحمة ابنة غريب المعتدى عليه.

قرار جديد من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على عم غريب مسن السويس