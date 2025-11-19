"العربيتين اتكسرتوا تمامًا".. 4 مصابين في حادث تصادم بالسويس (صور)

140 متطوعًا يشاركون في حملة "معًا نستطيع" لتنظيف محمية نبق بشرم الشيخ (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق " النفق - الكيلو 109" شمال محافظة السويس، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي.

كان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا من المواطنين يفيد تصادم سيارتين على طريق الرابط بين مدخل نفق الشهيد أحمد حمدي، وطريق "السويس - القاهرة"، والمعروف باسم طريق "الوردة البيضاء"، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق الإسعاف 4 سيارات إلى موقع الحادث.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت المعاينة أن الحادث وقع بعد الكوبري الكائن على طريق الوردة البيضا، نتيجة للسرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات.

وقال مصدر طبي: "إن قسم الطوارئ بالمجمع استقبل 4 مصابين في الحادث، وتراوحت إصابتهم بين كسور وكدمات وسحجات، وليس بينهم حالات خطيرة".